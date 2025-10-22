استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد عالميا

استقرت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت موجة بيع حادة في وقت سابق من الجلسة، إثر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية العالمية، مما قلل الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.



وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4,127.95 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 4,003.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



كما صعدت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4,144.51 دولار للأوقية.



وسجل المعدن الأصفر يوم الثلاثاء انخفاضا تجاوز 5%، في أكبر تراجع يومي له منذ عام 2020، بعدما كان قد بلغ مستوى قياسيًا بلغ 4,381.21 دولار للأوقية مدعومًا بالمخاوف الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وساهمت عمليات جني الأرباح في الضغط على الأسعار، بعد الارتفاع القوي الذي سجله الذهب في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما تحوّل اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة نهاية الأسبوع.



وجاء الهبوط الحاد في الأسعار عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى "صفقة جيدة" مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن التجارة، رغم إقراره بأن المحادثات "قد لا تتم".



وأدت تلك التصريحات إلى تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مقابل تراجع الطلب على الذهب كأصل آمن.



في سياق متصل، ذكرت صحيفة "مينت" الهندية أن الولايات المتحدة والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري جديد قد يخفض الرسوم الأمريكية على السلع الهندية إلى نحو 15-16% بدلا من 50% حاليا، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم شهية المخاطرة العالمية.



ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة، الذي يتوقع أن يلعب دورا حاسما في توجيه قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



كما أدى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية المستمر للأسبوع الثالث إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، مع تعطل صدور بعض البيانات الاقتصادية.



وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 48.93 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت بأكثر من 7% في الجلسة السابقة، فيما صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.2% إلى 48.28 دولار للأوقية.



كما انخفضت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1,533.90 دولار للأوقية.

أما النحاس، فظل دون تغيير عند 10,612.95 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 4.96 دولار للرطل.

