السعودية وأستراليا تستعدان لتوسيع جسور التعاون في التعدين والاستثمار

تكثف السعودية جهودها لتوطيد العلاقات مع أستراليا، الدولة التي لم تكن لها تعاملات تجارية كبيرة مع المملكة، في وقت تسعى الرياض إلى استثمار الزخم الجديد الناتج عن صفقات المعادن والتعدين والتمويل.

وسيلتقي مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في الرياض ضمن "منتدى السعودية - أنزوك" (أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة) لمناقشة قضايا التجارة والصفقات والاستثمار. ومن المقرر أيضاً مشاركة ممثلين من نيوزيلندا والمملكة المتحدة، إذ تسعى الدول الأربع إلى تنويع قنواتها التجارية وسط التوترات العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

يهدف المنتدى الممتد على يومين، إلى البناء على العلاقة الناشئة بين السعودية وأستراليا، بعد أن فازت شركة "هانكوك بروسبكتنغ" (Hancock Prospecting) التي تملكها سيدة الأعمال جينا راينهارت، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بحق التنقيب المشترك عن المعادن في المملكة، التي تُقدّر احتياطاتها المعدنية بنحو 2.5 تريليون دولار.

كما وقّعت شركة "ماكواري لإدارة الأصول" الأسترالية مؤخراً اتفاقاً مع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، البالغة قيمة أصوله نحو تريليون دولار، لمتابعة فرص استثمارية وتأسيس وجود في الرياض، في واحدة من أقوى الإشارات إلى توسع المؤسسات المالية الأسترالية في المملكة.