مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
اقتصاد

الرمان المصري يستعد لاقتحام جنوب أفريقيا.. أول شحنة بالطريق برعاية التمثيل التجاري

التمثيل
التمثيل
ولاء عبد الكريم

نظم المكتب التجاري المصري في بريتوريا، برئاسة المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتماعات ثنائية (Match Making) بين عدد من كبرى الشركات الجنوب أفريقية المستوردة للحاصلات الزراعية وعدد من الشركات المصرية المصدرة للرمان الطازج الأعضاء بالمجلس.

جاء ذلك في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في القارة في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في القارة الأفريقية.

كما يأتي ذلك استكمالًا لنجاح جهود المكتب التجاري في فتح سوق الرمان الطازج المصري في جنوب أفريقيا، تمهيدًا لتسيير أولى الشحنات المصرية من الرمان إلى السوق الجنوب أفريقي خلال الموسم التصديري الحالي، الذي بدأ بالفعل في مصر.

وقد شارك في الاجتماعات ممثلو ٧ شركات جنوب أفريقية من كبار المستوردين للحاصلات الزراعية، و ٤ شركات مصرية من أبرز مصدّري الرمان، إلى جانب ممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس اتحاد مستوردي الحاصلات الزراعية في جنوب أفريقيا، حيث تم خلال اللقاءات استعراض القدرات التصديرية المصرية وفرص التعاون التجاري بين الجانبين.

من جانبه، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تنويع وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتوسع التجاري والاستثماري المصري.

وأشار الشريف إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا شهد ارتفاعًا بنسبة 7.8% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغ نحو 75.5 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار في العام السابق. كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى جنوب أفريقيا حوالي 11 مليون دولار خلال عام 2024.

وأكد أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول منتجات جديدة مثل الرمان الطازج إلى السوق الجنوب أفريقي، بما يسهم في دعم مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الأفريقية.

الصادرات الزراعية الصادرات التمثيل التجاري للمنتجات المصرية الصادرات الزراعية المصرية

