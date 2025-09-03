200 مليار جنيه.. شعبة الدواجن تكشف سر الانخفاضات الحالية

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن وصلت إلى 200 مليار جنيه، وأن هذا الأمر مؤشر إيجابي بزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الاستثمار في الدواجن كان 120 مليار، بالأرقام قد نقترب من زيادة في حجم الاستثمارات تصل للضعف، وأن وزارة الزراعة تقوم بمجهود كبير من أجل خفض الأسعار.

الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عملت على تسهيل جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواجن وأن مصر تستورد 900 ألف طن أعلاف شهريا.

ولفت إلى أن عملية الإفراج الجمركي تتم بشكل سريع من الجمارك، وأن الفترة الحالية هناك طفرة في مستلزمات الانتاج، وأنه منذ عام ونصف العام هناك استقرار تام في مجال الثروة الداجنة.

أسعار الدواجن تشهد الآن انخفاضات

وأشار إلى أن آخر أزمة في قطاع الدواجن كانت منذ عامين، ولكن الآن الدولة سهلت كل شئ يخص صناعة الدواجن، وذلك مع انخفاض أسعار الدولار، وأن انخفاض الدولار نتج عنه زيادة في الإنتاج والمعروض، وانخفضت أسعار الدواجن.

وأوضح أن أسعار الدواجن تشهد الآن انخفاضات، وأن هذا بعد انخفاض سعر الدولار، فالمنتج يقوم بشراء كميات كبيرة من الدواجن، ومستلزمات الانتاج.