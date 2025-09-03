أخبار الوادي الجديد| مؤتمر طلابي بالجامعة بعنوان «وعينا أمننا».. استقرار في أسعار الخضراوات والدواجن

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

مؤتمر طلابي بجامعة الوادي الجديد بعنوان "وعينا أمننا"

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة مؤتمرًا طلابيًا تحت عنوان "وعينا أمننا" وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

حاضر في المؤتمر الدكتور جمال حسن كامل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وذلك بحضور أنور عباس مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ومحمد المهدي -مدير إدارة الأمن الجامعي وأحمد عثمان مدير إدارة النشاط الثقافي ومحمد فخري مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والدكتورة آيات حسانين مدير رعاية الشباب بكلية الزراعة ومحمد مسعد مسئول نشاط الجوالة بالجامعة والطالب محمد شحاته رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب أحمد زكريا نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة والعديد من طلاب الاتحادت الطلابية بالكليات وطلاب الأنشطة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وتناول منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، في المحاضرة الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر وهو توعية شباب الجامعة ضد مخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها والتصدي لها،كما وجه الشباب بضرورة التعامل مع كل ما ينشر من معلومات سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي ويتم نشرها علي وسائل التواصل بحذر ووعي حيث أنها تحاط بكثير من الشائعات لذا يجب توخي الدقة في مصادر تلك المعلومات والتعامل معها بوعي شديد حيث أن الانجراف معها يهدد الأمن القومي للدولة.

كما شدد منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الوادي الجديد، علي ضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الموثوق فيها والمعتمدة من الدولة لأن الجميع شركاء في حماية أمن الوطن.

وفي الختام وجه ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الشكر لمؤسسات الدولة المختلفة والداعمة في تنفيذ مختلف الفعاليات التي تبني عقول شباب الدولة حيث أنهم القوة الناعمة ومستقبل الوطن.

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

ويتابع سكان الواحات يوميًا حركة أسعار السلع الأساسية والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق والحد من الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.

واليكم أحدث أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الثلاثاء، وفقًا لما رصدته جولة صباحية داخل الأسواق.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الخضروات استقرارًا مائلًا للانخفاض، إذ تراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيهًا، والبطاطس من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما بلغت الكوسة 13–17 جنيهًا، والخيار البلدي تراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، حيث سجل البرتقال البلدي 28–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، بينما بلغ التفاح من 37 حتى 40 جنيهًا، والجوافة 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 35 و45 جنيهًا، والخوخ بين 35 و40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليها خلال الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت تطورًا زراعيًا كبيرًا مؤخرًا وتوسعًا في الزراعة الافقيه، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين على التوسع الزراعي، إذ أسهمت الصوب الزراعية والري الحديث في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره على مدار العام.

ويعتبر النشاط الزراعي ركيزة رئيسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى مثل "حياة كريمة" و"الدلتا الجديدة" التي عززت البنية التحتية الزراعية وقللت الاعتماد على الأسواق الخارجية.

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من الأهالي على الشراء، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، حيث يحرص المواطنون على تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

وفقًا لحركة البيع والشراء داخل الأسواق، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 68 و75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، فيما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 123 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البيض في الوادي الجديد

أما أسعار البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، مع توافر الكميات بكثرة داخل الأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بكونها إحدى المحافظات الريفية التي تمتلك مقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وقد شهدت في السنوات الأخيرة اهتمامًا خاصًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، نظرًا لدوره الكبير في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على توريد المنتجات من المحافظات الأخرى.

كما شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، والتي أصبحت ركيزة أساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار السوق المحلي. وتُعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي في الوادي الجديد من العوامل المساعدة على نجاح تلك المشروعات، حيث توفر بيئة صحية خالية من الملوثات، ما يضمن جودة المنتجات وسلامتها.

وساهمت جهود الدولة في دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الداجنة عبر المبادرات التمويلية، وتقديم الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب الخدمات البيطرية والتحصينات الدورية، في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد سوق الوادي الجديد بدرجة كبيرة على إنتاج المزارع المحلية، بجانب الكميات الإضافية القادمة من المحافظات المجاورة لسد أي فجوات موسمية، خاصة في الأعياد والإجازات الرسمية. كما تحرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الأسواق والتنسيق مع التجار لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.