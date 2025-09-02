أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في جميع الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2سبتمبر 2025.

الدواجن البيضاء:

في المزرعة: 64 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 70 و75 جنيها

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات

الدواجن البلدي:

في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا

أمهات الفراخ البيضاء:

في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 70 و80 جنيها

أسعار البيض:

بيض أبيض:

في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة

للمستهلك: 155جنيها

بيض أحمر:

في المزرعة: 115 جنيها للكرتونة

للمستهلك: 160جنيها

بيض بلدي:

في المزرعة: 92 جنيها للكرتونة

للمستهلك: 135جنيهات

أسعار البط:

بط مسكوفي عمر يوم:

السعر: بين 42 و43 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم:

السعر: بين 19 و20 جنيهًا

بط بغال محلي عمر يوم:

السعر: بين 32 و33 جنيها

أسعار الكتاكيت:

كتكوت أبيض:

السعر: نحو 25 جنيهًا

٧:٣٤ ص

كتكوت ساسو:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت روزي:

السعر: نحو 15 جنيها

كتكوت إي آر:

السعر: نحو 30 جنيهًا

كتكوت أربو:

السعر: بين 29 و32 جنيهًا

كتكوت كب:

السعر: نحو 28 جنيهًا

كتكوت روس:

السعر: بين 22 و34 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلب خاصة من جانب الأسر والمطاعم، مما قد يؤدي إلى تحركات طفيفة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.