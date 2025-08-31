قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
غارات جوية إسرائيلية تستهدف النبطية جنوب لبنان
عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة الثقيلة من بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
محسن صالح عن ريبيرو: مدرب بلا تاريخ.. الأهلي كبير عليه
تعدّى على أرملة الفنان إحسان الترك .. مالك عقار ونجله يُواجهان هذه العقوبة
أسماء المرشحين لتدريب الأهلى بعد ريبيرو.. تفاصيل
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
اقتصاد

ارتفاع محدود في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض
دواجن وبيض
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن،  هبوطا كبيرا  منذ مطلع  الشهر الجاري في المزارع والأسواق.

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 31-8-2025، بنحو جنيهين فقط بعد أن هبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62  جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد  في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

اقرأ أيضًا:

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 64 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 74 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 74 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65و70 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 96 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 106 و110 جنيها. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 145 و155 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و22 جنيها.

 الكتكوت "ساسو": 11 جنيها. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

 كتكوت ساسو : بين 15 و18 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيها. 

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن اليوم الاحد أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو أسعار البيض اليوم الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

