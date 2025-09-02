قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

محمد صبيح

شهد سعر الدولار اليوم تراجعا في البنوك مقابل الجنيه المصري مع أول تعاملات اليوم  الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم  

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.52 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم 

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم 

48.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم  

50.31 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية،  تنمية الصادرات) نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار.

الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان) نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، العقاري المصري العربي) نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية)  لنحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي الأول، كريدى أجريكول، البركة، الكويت الوطني) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك ليسجل نحو  48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

الإفتاء

هل يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكم ذكر النبي بدون سيدنا

حكم ذكر النبي بدون سيدنا.. الإفتاء: ليس حراما ولكن يجب تعظيم مكانته

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: النبي أرسى قواعد العدل ليسود الود بين أفراد المجتمع

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

