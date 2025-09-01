قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين  

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية،  تنمية الصادرات) نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار.

الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان) نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، العقاري المصري العربي) نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية)  لنحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي الأول، كريدى أجريكول، البركة، الكويت الوطني) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك ليسجل نحو  48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.52 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين 

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين

50.31 جنيه.

