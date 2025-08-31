صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار بنمو 8% خلال 7 أشهر

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع واصلت تحقيق أرقام قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 4.03 مليار دولار، بنسبة نمو 8% مقارنة بنحو 3.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 291 مليون دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة للصادرات في تلك الفترة عبر السجلات التاريخية.

وجاءت الدول العربية في صدارة المجموعات الدولية المستوردة لـ الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 1.893 مليار دولار تمثل 47% من الإجمالي، رغم تراجع نسبته 3%.

وحل الاتحاد الأوروبي ثانيًا بقيمة 870 مليون دولار بنسبة نمو 8% تمثل 22% من الصادرات، تليه الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 298 مليون دولار بنسبة نمو 5% تعادل 7% من الإجمالي.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 274 مليون دولار بنسبة نمو 47% وتمثل 7% من الصادرات، بينما حققت باقي المجموعات الدولية 694 مليون دولار بنسبة نمو 34% لتستحوذ على 17% من الإجمالي.

بدأ العام بقوة في يناير بصادرات بلغت 530 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 11%.

وفي فبراير تراجعت الصادرات بنسبة 2% لتسجل 532 مليون دولار مقارنة بـ 543 مليون دولار.

وعاد النمو في مارس بقيمة 603 ملايين دولار بنسبة 2%، ثم حقق طفرة في أبريل بـ 629 مليون دولار مقابل 534 مليون دولار بنسبة نمو 18% وهي الأعلى خلال الفترة.

كما سجل مايو نفس القيمة 629 مليون دولار بنسبة نمو 14%، وفي يونيو بلغت الصادرات 503 ملايين دولار بنسبة نمو 6%.

واستمر الأداء الإيجابي في يوليو بقيمة 604 ملايين دولار بنسبة نمو 7%.

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة بقيمة 303 ملايين دولار بنسبة نمو 6%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 274 مليون دولار بنسبة نمو 47%.

وجاء السودان في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار بنسبة تراجع 22%، ثم ليبيا بـ 181 مليون دولار بنسبة نمو 0.5%.

وفي المرتبة الخامسة الأردن بقيمة 160 مليون دولار بنسبة نمو 19%، تلتها هولندا بـ 157 مليون دولار بنسبة تراجع 10%.

ثم إيطاليا بـ 146 مليون دولار بنسبة نمو 24%، والعراق بـ 131 مليون دولار بنسبة نمو 23%، والإمارات بـ 129 مليون دولار بنسبة نمو 16%، وأخيرًا لبنان بـ 126 مليون دولار بنسبة نمو 57%.

كما جاءت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث قيمة النمو بزيادة 87 مليون دولار، تلتها الصين بـ 112 مليون دولار وقيمة نمو 64 مليون دولار، ثم لبنان بـ 57 مليون دولار، وألمانيا بـ 33 مليون دولار، وإيطاليا بـ 28 مليون دولار. كما سجلت الأردن نموًا قدره 26 مليون دولار، وتركيا 25 مليون دولار، وبريطانيا 25 مليون دولار، والعراق 24 مليون دولار. وحققت روسيا 21 مليون دولار نموًا إضافيًا، وكذلك روسيا البيضاء وإيرلندا بـ 21 مليون دولار لكل منهما، ثم بولندا بـ 20 مليون دولار.

وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع بقيمة صادرات بلغت 517 مليون دولار بنسبة نمو 77% وزيادة 224 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة الكولا ثانيًا بـ 360 مليون دولار بنسبة نمو 2%، ثم زيوت الطعام بقيمة 220 مليون دولار بنسبة نمو 23%. وبلغت صادرات السكر 214 مليون دولار بنسبة تراجع 15%، فيما سجلت منتجات المطاحن 184 مليون دولار بانخفاض 39%.

كما سجلت محضرات أساسها الحبوب 183 مليون دولار بنسبة نمو 31%، والأغذية المحضرة للحيوان 162 مليون دولار بنسبة نمو 46%.

وبلغت صادرات الخضروات المجمدة 160 مليون دولار بنسبة نمو 3%، والبطاطس المجمدة 157 مليون دولار بنسبة نمو 21%. بينما تراجعت صادرات العصائر إلى 147 مليون دولار بنسبة انخفاض 21%، في حين سجلت محضرات الخضر 128 مليون دولار بنسبة نمو 16%، والشيكولاتة 122 مليون دولار بنسبة نمو 32%.

وسجل الزيتون المخلل والمصنّع صادرات بقيمة 118 مليون دولار بنسبة تراجع 16%، فيما حققت الخمائر 117 مليون دولار بنسبة نمو 29%.

أما المحضرات الغذائية المتنوعة، فانخفضت إلى 97 مليون دولار بنسبة تراجع 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وبذلك يواصل قطاع الصناعات الغذائية المصري تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات التصديرية، مستفيدًا من تنوع الأسواق وزيادة الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية عالية الجودة.