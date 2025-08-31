183 ألف طن صادرات غذائية.. وتركيا ولبنان على رأس الدول المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 31 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 23 – 29 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة لـ الرقابة على المصانع 94 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 50 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 540 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 475 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3740 رسالة غذائية بنحو 183 ألف طن، صادرة عن 1285 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 680 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، مولاس _ عسل أسود، ثمار وفواكه، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تلتها فاصولياء بأنواعها بنحو 10 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 45 صنف بنحو 42 ألف طن.

في حين تصدرت المانجو والفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بإجمالي 25 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت تركيا، لبنان، السودان والسعودية ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 186 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 565 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 530 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 460 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1210 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1855 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 265 ألف طن، مستوردة من قِبل 900 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا، زيوت متنوعة وسكر خام، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وأندونيسيا، من بين إجمالي 74 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 575 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 342 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 325 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1049 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 360 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 95 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 97 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 66 منتجًا غذائيًا وفحص 354 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 2 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 29 شركة عاملة في هذا القطاع.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 33 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح و10 زيارات لمضارب الأرز، وتم تسجيل 3 منشآت لتخزين القمح.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 81 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 6 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص 75 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 335 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت القاهرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، كفر الشيخ، الغردقة، الاسماعيلية، القليوبية، الوادي الجديد وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بـ المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 41 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، البحر الأحمر، المنوفية، الشرقية، أسيوط، الاسماعيلية، سوهاج، السويس، بور سعيد، دمياط، المنيا والقليوبية.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذء إلى 2177 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية وسحب عينات على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي إطار التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، قامت الهيئة بتنفيذ 20 مأمورية رقابية وحصر بمنطقة الشيخ زايد (مول بارك استريب، مول أمريكانا بلازا) بمحافظة الجيزة، وذلك لتعريف القائمين على المنشآت الغذائية بأهمية التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 566 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 503 معاينة، فيما استوفت 344 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 30 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، الدقهلية، الاسكندرية، سوهاج، البحيرة والمنيا.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي العدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1418 منشأة، في حين تم استيفاء 3 مخازن ليصل إجمالي المنشآت المدرجة بالقائمة المعتمدة إلى 421 مخزنًا، وتم إصدار قائمة المنشآت التخزينية المؤهلة ووصل العدد بها إلى 252 مخزنًا.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع تطبيق آلية إجراءات الإفراج تحت التحفظ والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 72 منشأة غذائية (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة).

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1089 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 340 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 10 حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، الاسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 68 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 45 زيارة للمطاعم، 23 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الدقهلية، بور سعيد، مرسى مطروح، المنيا، الأقصر وجنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت خلال الموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 38 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، سوهاج، الدقهلية، قنا، أسوان وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 55 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات الجيزة، الاسكندرية، البحيرة، الشرقية والقليوبية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 14 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي إطار خطة الدولة لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، شاركت الهيئة في لجنة استلام مجزر السباعية، بغرب مدينة ادفو بمحافظة أسوان، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في وجود أعضاء اللجنة المشتركة من وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات البيطرية.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 10 جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الشرقية، القليوبية، الاسكندرية والغربية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 7 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 733 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 496 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 12 حملة تفتيشية موسعة على 80 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ربع طن عصائر منتهية الصلاحية، 4 آلاف عبوة نودلز بالإضافة إلى 300 كجم أجبان بها غش تجاري.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تمت المشاركة في المؤتمر التوعوي الخاص بالغرفة التجارية بمحافظة الغربية لتشجيع القائمين على المنشآت الغذائية على الامتثال الطوعي والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كم تم المرور على 27 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1.5 طن (مخبوزات، لحوم، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 16 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع جهاز حماية المستهلك على مدينتي المحمودية وأبو حمص، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم التنبيه نحو ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام فرع الهيئة بالمحافظة بتنفيذ حملات ميدانية شملت المرور على 1044 منشأة غذائية شملت 197 منشأة في مدينة دمنهور، 209 منشأة في أبو المطامير، 94 منشأة في إيتاي البارود، 42 منشأة في مدينة المحمودية، 21 منشأة في مدينة حوش عيسى، 67 منشأة في مدينة كوم حمادة، 81 منشأة في مدينة أبو حمص، 36 منشأة في مدينة الرحمانية، 107 منشأة في مدينة الدلنجات، 20 منشأة في مدينة شبراخيت، 9 منشآت في مدينة رشيد، 11 منشأة في مدينة ادكو، 135 منشأة في مدينة كفر الدوار، 11 منشأة في وادي النطرون، 4 منشآت في مركز بدر.

وخلال هذه الجولات، تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، السادات، الشهداء، بركة السبع)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية لإنتاج الحلاوة الطحينية غير مرخصة بمركز شبين الكوم، وتم ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير مدون عليها أية بيانات، كما تبين وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضاً، تم ضبط منطقة لتجهيز الطعام (مطبخ) غير مرخصة بمركز شبين الكوم، حيث تم ضبط كميات من المواد الخام مجهولة المصدر، وبفحص المنشأة تبين عدم إلتزامها بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المنشآت الغذائية في السوق المحلي، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن فى حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

كما تم تنظيم عدة حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية الشئون الصحية على مطابخ المستشفيات الحكومية للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء بمطابخ المستشفيات الحكومية، حيث تمت المراجعة والتفتيش على مطابخ مستشفيات (قويسنا المركزي، بركة السبع العام).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (المحافظة، التموين، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 387 كجم آيس كريم، 564 مقطعات لحوم ودواجن، حلوى المولد، وجميعها مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما أجرى الفرع حملات تفتيشية بمركزي أسوان وادفو حيث قام الفرع بتنفيذ حملات منفردة، وتم المرور على 19 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 6 محاضر إعدام، وتم إعدام (عصائر، كاتشب، زيتون) وجميعها مواد غذائية مجهولة المصدر، وإعدام (منتجات ألبان، مخبوزات، مصنعات حلوى، تمور، سناكس، ملح) منتهية الصلاحية، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع (المحافظة، مجلس المدينة، مديرية التموين، الصحة، الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 120 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، شبرا الخيمة)، وأسفرت الحملات عن إعدام

478 كجم منتجات غذائية فاسدة وتبدو عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية (كريمة، عصائر، شوكولاتة، حلاوة، بسكويت، كيك متعدد الأصناف).

كما تم تحرير 10 محاضر (عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، عدم وجود الشهادات الصحية، تحفظ) حيث تم التحفظ على 1 طن و 290 كجم مقطعات دواجن وكفتة وسجق ودهون، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات الواجبة الخاصة بتداول الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 13 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 66 منشأة غذائية وذلك بمراكز (دكرنس، أجا، ميت غمر، المنصورة، محلة دمنة، بني عبيد، الجمالية، بلقاس)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 16 محضرًا (نقص وعدم تطبيق اشتراطات صحية، ذبح خارج السلخانة، تحفظ، عدم وجود شهادات صحية، عرقلة ومنع للجنة المشكلة، إدارة منشأة بدون ترخيص).

كما تم إعدام 250 كجم مواد غذائية لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية، والتحفظ على 250 كجم مواد غذائية متنوعة مجهولة وعدم وجود أية بيانات عليها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط عدة حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، كفر البطيخ)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم ضبط مقطعات دواجن وكبدة مجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بعضها بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (توابل، برجر، رنجة، لحم مفروم، أسماك ... وغيرها من المواد الغذائية).

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 9 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 62 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، ههيا .... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.



