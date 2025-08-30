قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة تذبذبا ملحوظا بالبورصة والأسواق مابين ارتفاع وانخفاض  ، نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك على الرغم من هبوط أسعار الأعلاف.أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 
وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.


بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.
كما انخفض  سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
 

عدم استقرار أسعار البيض

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السبب الحالي في عدم استقرار أسعار البيض في الأسواق يرجع إلى تكلفة إنتاجه مثل سعر الكراتين، وزيادة أسعار المزارع، وارتفاع الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب على البيض عن الأعوام السابقة وغيرها.
 

وأوضح "الزيني"، خلال تصريحات تليفزيونية،  أن إنتاج البيض ارتفع لأكثر من 15 مليار بيضة في السنة، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعاره خلال الأشهر القادمة مع دخول إنتاج جديد.
 

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن تذبذب سعر السلعة في الأسواق يخضع للعرض والطلب، وأن زيادة منافذ البيع والتسويق ستؤدي إلى انخفاض أسعاره، مضيفاً أن هناك تراجعاً في أسعار الدواجن.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم البانيه سعر كيلو البانيه الفراخ البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حادث انقلاب ميكروباص

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد