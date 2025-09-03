قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
توك شو

أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة

غزة
غزة
محمود محسن

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف، إذ أن مدينة غزة تشهد عمليات عسكرية مستمرة، وسط ظروف إنسانية «كارثية وغير مسبوقة».

أمجد الشوا: الاحتلال يماطل في تنفيذ اتفاق الهدنة لاستغلال الوقت في تعميق المأساة الإنسانية بغزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة من غزة، أوضح الشوا، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «نحو 60% من مدينة غزة تخضع إما لقرارات إخلاء قسري أو لعمليات عسكرية مباشرة، فيما تعرض نحو 70% من المدينة لدمار شبه كامل»، مضيفًا أن أكثر من مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين، يتكدسون في الجزء الغربي من المدينة وسط ظروف قاسية للغاية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديداته بالتقدم العسكري، مشيرًا إلى قرارات إخلاء جديدة صباح اليوم استهدفت منطقة النفق، بعد أن شملت في الأيام الماضية أحياء أخرى كالصبرة والصّفطاوي.

وقال الشوا: «لا مكان آمن في غزة، لا خدمات، ولا مقومات للحياة، في ظل استهداف يومي لكافة المناطق، بما فيها تلك التي يتم دفع السكان نحوها، مثل مناطق وسط القطاع أو المواصي جنوبًا».

وعن مصير اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته مصر وقطر ووافقت عليه حركة «حماس»، قال الشوا: «نحن نؤكد أهمية هذا الاتفاق الذي ينص على هدنة جزئية، تتبعها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يماطل في التنفيذ رغم أن المقترح كان مدعومًا من الولايات المتحدة، وتمت الموافقة عليه من جانب الاحتلال سابقًا».


فتح: تصريحات سموترتيش بخصوص الضفة الغربية تستدعي موقفا دوليا حازما
قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، التي تضمنت دعوات لإبادة الضفة الغربية، تُشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهرًا.

وأضاف النمورة في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يدين ويشجب هذه الخطابات العنصرية والمتطرفة، مع ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو والمتحالف مع هؤلاء المتطرفين، للحد من خطر تعريض الشعب الفلسطيني لحياة تهدد وجوده.

وتابع، أن هذه التصريحات جاءت في توقيت يعكس شعور الحكومة الإسرائيلية بالعزلة الدولية، وذلك في ظل النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها الرئيس محمود عباس وجهود الدول العربية الشقيقة، مثل مصر والأردن والسعودية، في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار النمورة إلى أن قمة حل الدولتين التي عُقدت في نيويورك حققت إجماعًا دوليًا واسعًا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان والحرب على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي كجزء من محاولة لإفشال هذه الجهود وعرقلة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأكد الدكتور ماهر النمورة أن حركة فتح وشعب فلسطين لن يتوقفا عن النضال والكفاح ضد الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، من أجل منع تنفيذ المخططات الاستيطانية العدوانية.

وأشار إلى استمرار الاجتياحات والاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها هدم مئذنة مسجد في قرية الهجري ببلدة دورا، وعمليات السيطرة على منازل في الخليل، واعتداءات متواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من خطورة نقل حالة العدوان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتضامن والدعم الفاعل.

كارثة إنسانية في غزة.. قوة مسلحة برعاية جيش الاحـ.ـتلال تستخدم المدنيين دروعا بشرية

أفادت القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل، بأن هناك كارثة بشرية فى قطاع غزة حيث أن قوة مسلحة برعاية جيش الاحـ.ـتلال تستخدم المدنيين دروعًا بشرية .

العدوان الإسرائيلي قطاع غزة عمليات عسكرية ظروف إنسانية غزة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد شوقي

بالصور

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بالتايجر .. دنيا بطمة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

دنيا بطمة
دنيا بطمة
دنيا بطمة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

