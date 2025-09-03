أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف، إذ أن مدينة غزة تشهد عمليات عسكرية مستمرة، وسط ظروف إنسانية «كارثية وغير مسبوقة».

أمجد الشوا: الاحتلال يماطل في تنفيذ اتفاق الهدنة لاستغلال الوقت في تعميق المأساة الإنسانية بغزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة من غزة، أوضح الشوا، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «نحو 60% من مدينة غزة تخضع إما لقرارات إخلاء قسري أو لعمليات عسكرية مباشرة، فيما تعرض نحو 70% من المدينة لدمار شبه كامل»، مضيفًا أن أكثر من مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين، يتكدسون في الجزء الغربي من المدينة وسط ظروف قاسية للغاية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديداته بالتقدم العسكري، مشيرًا إلى قرارات إخلاء جديدة صباح اليوم استهدفت منطقة النفق، بعد أن شملت في الأيام الماضية أحياء أخرى كالصبرة والصّفطاوي.

وقال الشوا: «لا مكان آمن في غزة، لا خدمات، ولا مقومات للحياة، في ظل استهداف يومي لكافة المناطق، بما فيها تلك التي يتم دفع السكان نحوها، مثل مناطق وسط القطاع أو المواصي جنوبًا».

وعن مصير اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته مصر وقطر ووافقت عليه حركة «حماس»، قال الشوا: «نحن نؤكد أهمية هذا الاتفاق الذي ينص على هدنة جزئية، تتبعها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يماطل في التنفيذ رغم أن المقترح كان مدعومًا من الولايات المتحدة، وتمت الموافقة عليه من جانب الاحتلال سابقًا».



فتح: تصريحات سموترتيش بخصوص الضفة الغربية تستدعي موقفا دوليا حازما

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، التي تضمنت دعوات لإبادة الضفة الغربية، تُشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهرًا.

وأضاف النمورة في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يدين ويشجب هذه الخطابات العنصرية والمتطرفة، مع ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو والمتحالف مع هؤلاء المتطرفين، للحد من خطر تعريض الشعب الفلسطيني لحياة تهدد وجوده.

وتابع، أن هذه التصريحات جاءت في توقيت يعكس شعور الحكومة الإسرائيلية بالعزلة الدولية، وذلك في ظل النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها الرئيس محمود عباس وجهود الدول العربية الشقيقة، مثل مصر والأردن والسعودية، في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار النمورة إلى أن قمة حل الدولتين التي عُقدت في نيويورك حققت إجماعًا دوليًا واسعًا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان والحرب على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي كجزء من محاولة لإفشال هذه الجهود وعرقلة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأكد الدكتور ماهر النمورة أن حركة فتح وشعب فلسطين لن يتوقفا عن النضال والكفاح ضد الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، من أجل منع تنفيذ المخططات الاستيطانية العدوانية.

وأشار إلى استمرار الاجتياحات والاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها هدم مئذنة مسجد في قرية الهجري ببلدة دورا، وعمليات السيطرة على منازل في الخليل، واعتداءات متواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من خطورة نقل حالة العدوان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتضامن والدعم الفاعل.

كارثة إنسانية في غزة.. قوة مسلحة برعاية جيش الاحـ.ـتلال تستخدم المدنيين دروعا بشرية

أفادت القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل، بأن هناك كارثة بشرية فى قطاع غزة حيث أن قوة مسلحة برعاية جيش الاحـ.ـتلال تستخدم المدنيين دروعًا بشرية .