الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، يمثل فرصة عظيمة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التى وصفها الله تعالى بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم»، حتى يكون احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، انطلاقا حقيقيا ومتجددا؛ لتجديد منظومة الأخلاق فى كل مفاصل الحياة.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف: «من إكرام الطفولة والعناية بها واكتشاف مواهبها، ومن إكرام المرأة والبر بها وجبر خاطرها، ومن الصدق فى القول والفعل، ومن الأمانة والوفـاء».

واستكمل: «ومن مواجهة كل صور الحزن والقنوط واليأس، ومن المواجهة الجسورة لكل صور الغلو والتطرف والعنف والإرهاب، ومن بعث الهمم فى القلوب للعمران، ومن العناية بالعلم والبحث العلمى فى جميع ميادينه ومجالاته، ومن الوفاء للوطن والحفاظ عليه، والاستعداد للموت والشهادة فى سبيل حمايته، والسعى فى جمع شمل كل أبنائـه على الخير والنجاح، ومــــن الصبر على الأذى والصفح عنه، ومن صناعة الحضارة وبناء المؤسسات وتشغيل كل الطاقات، ومن إدارة علاقات دولية مستقرة وموزونة ومتجردة».

وتابع الرئيس السيسي: «هكذا كان شأن سيدنا محمد ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، وهكذا ينبغى أن يكون احتفالنا بيوم مولده الشريف، وهكذا ينبغى أن نترجم حبنا لمقامه العظيم ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، إلى برامج عمل منيرة بنور الإيمان والحب لله ولرسوله، تقوم بترشيد واقعنا المعاصر وتنير له الطريق، حتى يكون حبنا له ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، محركا وباعثا لتحقيق مقاصد شرعه الشريف، ودينه السمح الحنيف».

