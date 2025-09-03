الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر ووزارة الأوقاف

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، خلال حضوره احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وهم:

الدكتور جلال الدين إسماعيل حسنعجوة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الدكتورة رجاء حزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر

الشيخ محمود إمبابي قناوي، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية

الدكتور محمد عبد الرحيم محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والعميد الأسبق لأصول الدين بالزقازيق

الأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي أستاذ علم النفس ودير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

عبد الرحمن خالد صادق خالد المدير العام بديوان وزارة الأوقاف.



