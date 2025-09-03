بالأسماء.. الرئيس السيسي يمنح عددًا من العلماء وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وجاءت أسماء المكرمين كالآتي:

-د. جلال الدين عجوة أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء.

-د. محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

-الشيخ محمود إمبابى قناوي وكيل الأزهر الأسبق.

-أ.د. رجاء حزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

- جيم عثمان، مدير الشئون الدينية بمؤسسة الرئاسة السنغالية.

- د. هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

- عبدالرحمن خالد مدير عام ديوان وزارة الأوقاف. -

سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

ومنح الرئيس السيسي تكريما خاصا، لأسرة شهيد الشهامة خالد شوقي، ومنحه وسام الاستحقاق، وتسلمته أسرته، بعد أن أنقذ مدينة العاشر من رمضان.