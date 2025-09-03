الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي، أن مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية في مواجهة تحديات العصر.

قال السيسي: "نعتمد على يقظتنا وإيماننا ووعينا الجماعي لردع كل محاولات العبث بأمن الوطن."

الدولة تُرسّخ مبادئ الاعتدال وتُكرّم العلماء والشهداء

الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي وكلمات مؤثرة من علماء الدين، فيما كرّم الرئيس عددًا من الشخصيات البارزة ومنح الشهيد خالد عبد العال نوط الاستحقاق تقديرًا لتضحيته.

وجّه الرئيس في ختام كلمته التهنئة إلى المصريين والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها.