اقتصاد

"الابتكار والقدرة على تطبيقه".. لمياء مصطفى تكشف لـ "صدى البلد" سر تفوقها على 16 ألف متسابق عربي

جانب من التكريم من القابضة للمياه
جانب من التكريم من القابضة للمياه
آية الجارحي

أعربت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن فخرها بفوزها بجائزة التميز العربي لعام 2025 كأفضل موظفة عربية، مؤكدة أن المسابقة جرت على مستوى جميع الدول العربية وشارك فيها أكثر من 16 ألف متسابق.

معايير الفوز بالمسابقة 

وقالت  لمياء في تصريح ل   صدى البلد إن الجائزة تعتمد على قياس الجدارات والمهارات المهنية والشخصية، بما في ذلك القدرات الكامنة التي قد تكون موجودة لدى الفرد لكنها غير مكتشفة، مضيفة أن المسابقة ركزت أيضًا على الابتكار وإيجاد حلول خارج الصندوق، قائلة: “من الطبيعي أن يكون الشخص مجتهدًا، لكن التميز الحقيقي هو القدرة على الابتكار وتطبيق الأفكار الجديدة على أرض الواقع”.

دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية 

وقدّمت الدكتورة لمياء شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية، موجهة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمرأة والكوادر النسائية، مؤكدة أن اهتمام الدولة بتمكين المرأة كان له أثر كبير في مسيرتها المهنية. كما وجّهت الشكر لوزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

التدريب في المؤسسات الحكومية 

وأوضحت أن التدريبات التي حصلت عليها خلال عملها في المؤسسات الحكومية شكّلت عاملًا محوريًا في نجاحها، و برامج التدريب المقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، مؤكدة أن تلك البرامج أسهمت في صقل مهاراتها على مستويات متعددة. كما أشارت إلى حصولها على بكالوريوس العلوم من جامعة الإسكندرية، وهو ما أسس لرحلة مهنية امتدت لسنوات في مجال جودة المياه.

رسالتها للمرأة المصرية 

وفي رسالة وجهتها للمرأة المصرية، قالت د. لمياء:"المرأة المصرية قادرة على تخطي كل التحديات على المستويات الوظيفية والاجتماعية والأسرية، ولديها قدرة كبيرة على التعليم المستمر والتكيف، ومصر دائمًا ولادة وقادرة على بناء وخلق قيادات جديدة. وأتمنى أن تكون القيادات الحالية نماذج مشرفة للأجيال القادمة".

تكريم لمياء مصطفى بفوزها بجائزة التميز العربي 2025 كأفضل موظفة عربية

كرم المهندس احمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الكيميائية د. لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وذلك لفوزها المستحق بجائزة التميز العربي لعام 2025 كأفضل موظفة عربية، في إطار منافسة قوية ضمت مرشحين من مختلف الدول العربية.

أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، أن هذا الفوز يُعد إنجازًا غير مسبوق لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ودافعًا قويًا لمواصلة نشر ثقافة التميز وتطوير الكفاءات داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أشاد بدور قطاع المعامل والجودة في الارتقاء بمنظومة مراقبة جودة المياه على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن التوجه الاستراتيجي للشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو تحقيق التميز المؤسسي والفردي في جميع مجالات العمل، وتعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تتمتع بمشاركة فعّالة في جائزة مصر للتميز الحكومي بجميع فئاتها، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي، مما يعكس التزام القطاع بتطبيق مبادئ التميز الإداري والحوكمة، ودعم القيادات والنماذج المتميزة داخل الشركة.

لمياء مصطفى شركة مياه الشرب بالإسكندرية جائزة التميز العربي 2025 أفضل موظفة عربية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

