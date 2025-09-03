الرئيس السيسي: نترجم حبنا للنبي إلى سلوك ومؤسسات ترتكز على الأخلاق والإيمان

في احتفال نادر بمناسبة مرور 1500 عام على مولد النبي محمد ﷺ، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استلهام القيم المحمدية، قائلًا: “نترجم حبنا له إلى سلوك ومؤسسات ترتكز على الأخلاق والإيمان والعمل.”

منح الأوسمة لعلماء ورجال دين بارزين في الأزهر والأوقاف

وأشاد السيسي بشجاعة المواطن الشهيد خالد عبد العال الذي كرّمه الرئيس بنوط الاستحقاق، كما منح عددًا من العلماء وسام العلوم والفنون.



الاحتفال الذي أُقيم في مركز المنارة، حضره شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، وضم فقرات فنية ودينية أثرت القلوب.