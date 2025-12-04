استشاري تطوير المشروعات: قرار حظر استيراد السكر سيزيد من قوة الصناعة الوطنية

أكد أحمد سمير العدل، استشاري تطوير المشروعات، أن الدولة اتخذت قرارات هامة من أجل حماية صناعة السكر، والصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن شركات السكر المصرية بها خبرات كبيرة متراكمة وتواجه تحديات كبيرة.

وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قرار حظر استيراد السكر سيزيد من قوة الصناعة الوطنية، مؤكدا أن حظر استيراد السكر قرار هام انتظرناه طويلا ونشيد به.

وتابع استشاري تطوير المشروعات، أن القرار يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج، موضحاً أن الحظر يقتصر على السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي، بينما يظل استيراد السكر الخام مسموحًا لدعم عمليات التكرير داخل المصانع المحلية دون تعطّل.