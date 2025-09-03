قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
توك شو

الرئيس السيسي يمنح علماء بالأزهر والأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، عددًا من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لدورهم في نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية والإنسانية.

تكريم الشهيد خالد شوقي عبد العال بوسام الاستحقاق

كما قرر الرئيس منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثرًا بجراحه إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان.
 

وقد قدم الشهيد أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، حيث ضحى بحياته فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين في موقع الحادث، مما جعله رمزًا للتفاني في خدمة الوطن.

حضور رسمي رفيع في الاحتفالية

جاء هذا التكريم خلال احتفالية الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف

المزيد

