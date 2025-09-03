الرئيس السيسي يمنح علماء بالأزهر والأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، عددًا من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لدورهم في نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية والإنسانية.

تكريم الشهيد خالد شوقي عبد العال بوسام الاستحقاق

كما قرر الرئيس منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثرًا بجراحه إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان.



وقد قدم الشهيد أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، حيث ضحى بحياته فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين في موقع الحادث، مما جعله رمزًا للتفاني في خدمة الوطن.

حضور رسمي رفيع في الاحتفالية

جاء هذا التكريم خلال احتفالية الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.