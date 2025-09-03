الرئيس السيسي: تأمين حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن في ربوع مصر

شهد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ظهر اليوم احتفالًا رسميًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، ولفيف من القيادات الدينية والفكرية، حيث ألقى الرئيس كلمة وجّه خلالها رسالة طمأنة إلى الشعب المصري.

تأمين حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن في ربوع مصر

وقال الرئيس السيسي في كلمته: "أطمئن أبناء وطني إلى يقظتنا الدائمة وإجراءاتنا المحكمة لمواجهة التحديات ،نعتمد على عون الله أولًا ثم على صلابة شعبنا وقدراتنا الوطنية لتأمين حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن في ربوع مصر."

وأكد الرئيس أن المناسبة تمثل فرصة عظيمة لاستحضار معاني الرحمة والتسامح التي جاء بها النبي الكريم، مشيرًا إلى أن الاحتفال بميلاد سيد الخلق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يُعد مناسبة مباركة تعمّ الفرح والسرور على الأمتين العربية والإسلامية.

وشدد السيسي على أهمية استلهام القيم النبيلة التي أرساها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن الدولة حريصة على ترجمة هذه القيم إلى برامج عمل تسهم في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، وقال: "نحرص على تحويل هذه المعاني النبيلة إلى برامج عمل تنير لنا درب المستقبل وترشد واقعنا المعاصر".

وأضاف الرئيس: "بينما نحيي 1500 عام على ذكرى المولد النبوي الشريف، نجدد العزم على دفع مؤسسات الدولة في مسار منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، انطلاقًا من الإيمان العميق وحب رسول الله."

واختتم كلمته مؤكدًا أن احتفال هذا العام يمثل نقطة انطلاق متجددة لغرس أخلاق الوسطية والاعتدال، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب بكل حزم وعزيمة، في سبيل بناء مجتمع متماسك يسوده الأمن والسلام.