الرئيس السيسي: أطمئن الشعب المصري على يقظتنا وإدراكنا لما يدور ويحاك ضدنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أطمئن الشعب المصرى العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا فى مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، واثقين فى عون الله، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، فى كل ربوع الوطن”.

واضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف اليوم، أنه مهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، ستبقى مصر - بإذن ربها - أرض الأمان والسلام والعزة.

واختتم كلمته، قائلا: "إنه يطيب لى، أن أجدد التهانى لشعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، بهذه الذكرى العطرة .. داعيا الله ﴿ جل جلاله ﴾، أن يعيدها على أرض الكنانة "مصر"، وعلى دولنا وبلادنا كلها، بالخير واليمن والبركات".