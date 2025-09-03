الرئيس السيسي: ستبقى مصر بإذن ربها أرض الأمان والسلام والعزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، إنه ينبغي أن نترجم حبنا لمقامه العظيم ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، إلى برامج عمل منيرة بنور الإيمان والحب لله ولرسوله، تقوم بترشيد واقعنا المعاصر وتنير له الطريق، حتى يكون حبنا له محركا وباعثا لتحقيق مقاصد شرعه الشريف، ودينه السمح الحنيف.

ستبقى مصر بإذن ربها أرض الأمان والسلام والعزة

وتابع: أطمئن الشعب المصرى العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا فى مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة،واثقين فى عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، فى كل ربوع الوطن ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر بإذن ربها أرض الأمان والسلام والعزة.

وفي ختام كلمتة، الرئيس السيسي جدد التهانى لشعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، بهذه الذكرى العطرة.