مثالا حيا على المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري ينعى الحاجة سبيلة علي بكلمات مؤثرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه ودعت مصر اليوم واحدة من رموز الخير الحاجدة سبيلة علي من أحد مراكز الدقهلية، فهي السيدة التي كانت دوما تمد يدها بالخير بذهب وأموال لمصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السيدة سبيلة علي، ظلت مثالا حيا على المصرية الاصيلة، مؤكدة أنه كرست حياتها لمساعدة المحتاجين وتبرعت بكل ما تملك صندوق تحيا مصر واستضافها الرئيس السيسي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السيدة سبيلة علي، كانت تجهز العرائس وتساهم في بناء المساجد وعندما احتاجتها مصر تبرعت بكل ما تملك لصندوق تحيا مصر، معلقا “الفعل ده ايا كان حجمه كان تعبير عن انسانة مصرية تقول للقيادة السياسية أن الشعب معاكم”.

وأشار مصطفى بكري إلى أن ما قامت به كان دافع لناس كتير للتبرع لصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن جنازتها كانت كبيرة وخرج فيها كل الناس اللي عارفين معنى التضحية والوطنية والانتماء وقيمة سيدة بسيطة والنماذج دي بتحسسنا أن الدنيا لسة بخير.