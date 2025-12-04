الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر والتقدير لجميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بانتخابات النواب .

وقال بنداري في كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات:" كل الشكر للإعلام على التغطية الإعلامية وكل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لأي بلاغ ".

وتابع: "التنبيه على رؤساء اللجان أنه عند الانتهاء من فرز الأصوات والحصر العددي يتم تسليم نموذج الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس المندوب، والمندوب لا حق له حضور عملية فرز الأصوات".

وأكمل بنداري: " تم تقديم 27 شكوى على مدار اليوم منها توجيه ناخبين ومنع مندوبي مرشحين من دخول لجان الانتخاب".

ولفت أحمد بنداري:" 6 أحزاب تقدمت بشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير العملية الانتخابية وتم التعامل مع كافة الشكاوى ".