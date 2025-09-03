قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد شوقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد صبري عبد الرحيم

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقى عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذى استُشهد متأثرًا بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان، حيث ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، مقدمًا روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين فى موقع الحادث.

وتسلم التكريم زوجته السيدة سماح عبد المقصود محمد، وأبناؤه: أحمد، ومنة الله، وآية، وهدير.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف، التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، عددًا من الشخصيات والعلماء المتميزين، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى،

شمل التكريم من داخل مصر: الأستاذ الدكتور جلال الدين إسماعيل حسن عجوة - أستاذ الحديث الشريف بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذة الدكتورة رجاء مصطفى حزين أبو زيد - أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية بجامعة الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور محمود إمبابي أمين قناوي - وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية

كما شمل التكريم أيضًا: الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق، الأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي عبد الله - أستاذ علم النفس، ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، السيد عبد الرحمن خالد صادق خالد - المدير العام بديوان وزارة الأوقاف.

ومن خارج مصر، شمل التكريم:


الدكتور سيمور نصيروف - المحاضر بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ورئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، الدكتور جيم عثمان درامي - مدير الشئون الدينية بمؤسسة الرئاسة في جمهورية السنغال، والباحث في قسم البحوث والمخطوطات والدراسات الإسلامية بجامعة الشيخ أنتا ديوب السنغالية.

ويجسد هذا التكريم حرص القيادة السياسية على الاحتفاء بالعلماء والمبدعين وتقدير دورهم في نشر الوعي وبناء المجتمع، إلى جانب تخليد ذكرى الشهداء الذين يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الوطن.

