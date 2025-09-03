الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لوزارة الأوقاف خلال إحتفالية المولد النبوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا إهداءا من وزارة الأوقاف، خلال الاحتفال بمرور ١٥٠٠ عام على المولد النبوي الشريف.

وشدد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبذل الجهود لوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزير أن مقاصد الشريعة يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي "الإحسان"، موضحًا أن القرآن الكريم يربط بين الإحسان والإتقان والرحمة في كل جوانب الحياة، وأن الإحسان قمة الإتقان الممزوج بالحب، وهو ما يعكس جوهر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال إن الاحتفال هذا العام بالمولد النبوي يعتبر له خصوصية فريدة، إذ يتزامن مع مرور ألف وخمسمائة عام على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا الحدث يذكر بحديث النبي الشريف: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها».

