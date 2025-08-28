جنازة مهيبة لـ"عمار" شهيد الشهامة بطهطا بعد مقتله دفاعًا عن محل والده في بورسعيد

شيع أهالي قرية الخزندارية التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جثمان الصغير "عمار أحمد" البالغ من العمر 13 عامًا، في جنازة مهيبة سادها الحزن والأسى، بعدما لقي مصرعه غدرًا على يد عاطل حاول سرقة محل والده في محافظة بورسعيد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الشرق، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بضبط عاطل عقب تعديه على طفل داخل محل تجاري بشارع البازار بنطاق الحي، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كانت له معرفة سابقة بوالد المجني عليه بحكم عمله في أحد المحال المجاورة، وكان يتردد على محلهم من حين لآخر، ويوم الواقعة جلس مع الصغير عمار وشقيقه الأكبر البالغ من العمر 14 عامًا.

وطلب منهما وجبة طعام، وبعد أن أحضرها له الطفلان، طلب كوب شاي من شقيق المجني عليه، ليغتنم الفرصة فور انشغاله، وينفرد بعمار محاولًا سرقته لكن الأخير تصدى له بشجاعة، فما كان من المتهم إلا أن استل سكينًا وسدد له طعنات نافذة بالرقبة والظهر أردته قتيلًا.

الأهالي تمكنوا من القبض على الجاني وتسليمه لرجال الشرطة، الذين عثروا بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.