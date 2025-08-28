قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في جولة ميدانية مفاجئة، شهدت قرية "البربا" التابعة لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، موقفًا مثيرًا للجدل بعد ما اشتكى أحد المواطنين للمحافظ اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، من سوء جودة مياه الشرب قائلاً: "إحنا بنشرب من المجاري".

لم يتردد المحافظ في الرد المباشر، حيث أمسك بكوب من مياه الشرب وتجرع منه أمام المواطن قائلاً: "المياه حلوة أهي.. أنا شربت منها قدامك، وهات كل الناس تشرب"، قبل أن يوجه بنزول لجنة فنية عاجلة من شركة المياه لتحليل العينات والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات.

محافظة سوهاج

الجولة المفاجئة التي قادت المحافظ إلى عدد من المنشآت الخدمية بالقرية، كشفت عن مخالفات جسيمة داخل مجمع خدمات المواطنين.

وذلك عقب ضبط تلاعب بدفاتر الحضور والانصراف، ليقرر المحافظ خصم 5 أيام من مسئول شؤون العاملين ونقله من موقعه.

كما تفقد المحافظ الوحدة البيطرية ووجه بتدخل عاجل من مديرية الطب البيطري لتحسين المظهر العام، وأحال موظفًا بالجمعية الزراعية للتحقيق لغيابه دون إذن، إلى جانب زيارته وحدة طب الأسرة والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال الطبية.

ولم تتوقف قرارات المحافظ عند ذلك، حيث أحال مدير مركز شباب البربا للتحقيق؛ بسبب تدني مستوى النظافة وسوء المظهر العام، مكلفًا لجنة الحوكمة بالمعاينة الفورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة المياه الارتوازية بالقرية، مؤكدًا استمرار جولاته المفاجئة على مستوى المحافظة للتأكد من انضباط العاملين وحُسن تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا: "مفيش تهاون مع أي تقصير".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج البربا مياه الشرب

