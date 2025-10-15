نورهان الشيخ: مصر تعتبر أكتر دولة ضحت ولازالت تقدم من أجل القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية ث عضو مجلس الشيوخ ، أن دماء الشهيدات لم تذهب شدي فقد صنعوا التاريخ و تركوا بصمة في التاريخ العربي و الانساني بكل ما قدموه من تضحيات .

و أكملت خلال كلمتها في يوم دعم الصحفيات الفلسطينيات، الذي تنظمة لجنتا الشئون العربية والخارجية والمرأة بنقابة الصحفيين، أننا اليوم أمام مشهد غير مسبوق ، مشهد تاريخي ظهر جليا في اتفاق شرم الشيخ و كل المظاهر التي رأيناها في كل دول العالم من تظاهرات و احتجاجات في كل دول العالم كان بسبب هؤلاء الشهيدات .

و أضافت أن مصر قامت بدورها علي أكمل وجه بكل أجهزتها ليظهر هذا المشهد المشرف و لا بد أن نقتنص هذه الفرصه ، وأن مصر تعتبر اكثر دوله ضحت ولازالت تقدم من اجل القضية الفلسطينية ، و لتكتمل هذه المهمه لابد علي الفلسطينيين صياغة رؤية فلسطينية موحده مدمجه و مدمجه لكل الفصائل الفلسطينية ، فلابد أن تكون رؤية فلسطينية خالصه ، و علي الصحافه الترويج لهذه الفكرة و الدفع له

يأتي ذلك تقديرًا لدور الصحفيات الفلسطينيات في نقل الحقيقة، وتوثيق الجرائم والانتهاكات رغم التحديات الكبيرة، التي يواجهنها في الميدان.

ومن المقرر أن يشهد اليوم كلمات لعددٍ من الصحفيات الفلسطينيات، إلى جانب عرض تجارب ميدانية وشهادات حية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الصحفيات والإعلاميين في قطاع غزة.