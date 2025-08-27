مأساة في سوهاج.. فتاة تنهي حياتها داخل منزلها بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما أنهت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا حياتها شنقًا داخل منزلها بقرية نقنق التابعة للوحدة المحلية لقرية الخيام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول جثمان فتاة من أهالي قرية نقنق.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان للمدعوة "أسماء م.ح"، 17 عامًا، طالبة، تقيم بذات الناحية، وقد أنهت حياتها شنقًا داخل المنزل، وفقًا للمعلومات الأولية.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على الملابسات الحقيقية للواقعة، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.