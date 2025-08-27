قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
محافظات

مأساة في سوهاج.. فتاة تنهي حياتها داخل منزلها بدار السلام

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما أنهت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا حياتها شنقًا داخل منزلها بقرية نقنق التابعة للوحدة المحلية لقرية الخيام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول جثمان فتاة من أهالي قرية نقنق.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان للمدعوة "أسماء م.ح"، 17 عامًا، طالبة، تقيم بذات الناحية، وقد أنهت حياتها شنقًا داخل المنزل، وفقًا للمعلومات الأولية.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على الملابسات الحقيقية للواقعة، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج شنق فتاة

