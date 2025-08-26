قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج ونائب وزير الصحة يعقدان الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان

سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان بالمحافظة، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخطتها العاجلة 2025/2027.

وذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع كل من حمدي نادي مقرر المجلس القومي للسكان بسوهاج، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام التأمين الصحي، وممثلي مديريات التربية والتعليم، العمل، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، والأزهر الشريف.

بالإضافة إلى فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية للسكان والتنمية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، موجها بتشكيل لجان تنفيذية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية.

واكد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أن أي مردود إيجابي يعود على المواطن سيعود بمردود اقتصادي على الدولة ككل.

ولفت " سراج " إلى ان سوهاج ذات طبيعة خاصة من حيث العادات والتقاليد والطابع الثقافي، داعيا بالمزيد من الجهود المجتمعية، واستمرار تكثيف حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وانعكاساتها السلبية على جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن مواجهة هذه القضية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بالتطور الملحوظ الذي تشهده محافظة سوهاج، مشيرة إلى تبني الدولة استراتيجية واضحة لتقديم خدمات صحية متميزة، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي كعامل رئيسي لنجاح الجهود المبذولة في القضية السكانية.

والتي شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة وعي المواطنين يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية.

واستعرضت نائب وزير الصحة عددا من المؤشرات السكانية، والمردود الاقتصادي من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، حيث تكلف الأنيميا مصر مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن كل دولار ينفق على منع سوء التغذية يوفر 30 دولار، وکل دولار ينفق على دعم الطفولة المبكرة يوفر 155 دولار عند سن 6 سنوات، وفي مصر تطوير خدمات الألف يوم الذهبية الأولى والتالية توفر 288 مليار سنويا.

ولفتت أن كل دولار ينفق لتنظيم الأسرة يوفر 58 دولار، بالإضافة إلى أن تقديم الخدمة في الرعاية الصحية الأولية يوفر 75% من تكلفة نفس الخدمة في المستشفي، مؤكدة أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج نائب وزير الصحة الصحة

