في إطار التعمير الرعوي.. رسامة 440 شماسًا لقرى إيبارشية سوهاج

تمت بإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، رسامة ٤٤٠ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل) لثماني كنائس من كنائس قرى الإيبارشية وضواحي مدينة سوهاج، وذلك في إطار التعمير الرعوي لكنائس القرى.

رسامة شمامسة جدد

وصلى نيافة الأنبا باخوم مطران الإيبارشية القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة سوهاج (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بجبل سوهاج الغربي، وعقب صلاة الصلح أتم نيافتهما صلوات رسامة الشمامسة الجدد.

جاءت الرسامات على النحو التالي: ٣٢ شماسًا لكنيسة السيدة العذراء بقرية البطاخ، ١١٧ شماسًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة شندويل، ٨٨ شماسًا لكنيسة القديس الأنبا قلته الطبيب بشندويل البلد، ٣٥ شماسًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بنجع يسى، قرية الزوك الغربية، ٤١ شماسًا لكنيسة السيدة العذراء بنجع الطوط، ١٥ شماسًا لكنيسة السيدة العذراء بقرية الوسطانية، ٨١ شماسًا لكنيسة السيدة العذراء العزباوية بمنطقة المخبز الآلي بسوهاج، ٣١ شماسًا لكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي سوهاج.

شارك في الصلوات عدد من مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب، من بينهم أسر الشمامسة الجدد.