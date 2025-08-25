الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، والقمص بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، بحضور راهبات قلب مريم الفرنسيسكانيات، وراهبات الأم تريزا، وراهبات الراعي الصالح.

وقدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية من أجل المحتفى بهم، ليكونوا علامة للخير والسلام، داخل الكنيسة، والمجتمع، حيث ألقى الأب إبراهيم عظة اليوم حول "كيفية العمل بمشيئة الله"، من خلال معرفته، والاقتراب منه، والتشبه به، مما يجعل الإنسان سعيدًا، وسائرًا نحو طريق الملكوت.

وأكد الأب المطران لأبناء وبنات المناولة الاحتفالية أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وقراءة الكتاب المقدس، والتأمل فيه، وممارسة الأسرار الكنسية، ومحبة الكنيسة، ومعايشة أفعال المحبة، والرحمة والتي بها نكون أبناءً حقيقيين للرب.