الأنبا أنيانوس يدشّن أيقونات مقدسة بكنيسة مارجرجس بصفط أبو جرج| صور

صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صفط أبو جرج، مركز بني مزار، وقبله دشن نيافته مذبح بالكنيسة ذاتها على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، إلى جانب تدشين مجموعة من الأيقونات المقدسة.

رسامة شمامسة جدد

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

كما صلى نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا أمس، قداس الأحد الثالث من شهر مسرى، في كنيسة السيدة العذراء بروسارد، بمونتريال، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس أيمن مكسيموس في درجة دياكون، باسم دياكون شنودة.

كما تمت رسامة اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها في أغنسطس وواحد في رتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها.