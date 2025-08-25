رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام|صور

افتتح اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام الذي تم بمحافظة المنيا بالشهر الماضي، بحضور المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

وبمشاركة الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، منسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.

قال رئيس الأساقفة الدكتور سامي في كلمته، مؤكدًا على أهمية تفعيل الحوار وترسيخ قيم التفاهم المشترك بين جميع أطياف المجتمع، لافتًا إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود والعمل معًا من أجل خير الوطن. كما قدّم نيافته التهنئة للأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني بمناسبة توليه منصب المنسق العام لبيت العائلة المصرية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه.

التحرك بخطوات إيجابية

وشارك المطران منير حنا قائلًا: “إن الهدف من هذا التدريب هو أن نتعلم كيف نتحرك بخطوات إيجابية تساهم في دعم تماسك مجتمعنا والنسيج الوطني. ومن خلال مشاركة القيادات المحلية من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية، نحاول أن نُحقق معًا السلام المجتمعي وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع. فهذا هو هدف المركز، وهو أيضًا هدف الكنيسة."

وأضاف نيافة الأنبا إرميا: الانخراط في مسيرة السلام وقبول فكر التعددية هو ما نسعى إليه ونمارسه بالفعل. فالتعرّف على الآخر هو الأساس الحقيقي للتعايش في وطن واحد، ونحن نركز على وطننا مصر، من خلال عمل بيت العائلة المصرية. فنحن لا نتحاور في العقيدة، بل نقدّم فكرًا إنسانيًا واجتماعيًا قادرًا على أن يجمعنا ويجعلنا نتعايش معًا في محبة واحترام.

وتحدث الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، قائلاً: نحن اليوم في احتفالية لتكريم صُنّاع السلام، وفي الحقيقة نحن نحتفل بأمة تحرص على الحفاظ على وحدتها ودولتها. فنحن جميعًا مسؤولون عن نشر السلام في بيوتنا ومؤسساتنا، من خلال العلم والعمل، وكذلك عبر تواصلنا الإنساني والاجتماعي. إن صُنّاع السلام هم ملائكة يسيرون على الأرض، لأنهم يحافظون على نسيج الوطن الواحد، ويسعون لترسيخ المحبة والوئام بين أبنائه. ونسأل الله أن نكون جميعًا من صُنّاع السلام، قائلين: اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سُبل السلام.

جاءت هذه الدورة في إطار الأنشطة التي ينظمها المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ومؤسسة مصر الخير، بهدف ترسيخ ثقافة الحوار وبناء السلام، ومواجهة التحديات التي تهدد النسيج الوطني، خاصة في صعيد مصر.

كما شارك في اليوم العميد هاني شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس الدكتور ماثيو اندريسون مسؤول الدراسات بالمركز، الأستاذ سليم واصف مستشار الحوار بالمركز، المستشار عدلي حسين محافظ القليبوبية السابق وعضو مجلس أمناء المركز، الدكتور جرجس صالح الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط وعضو مجلس أمناء المركز، الأنبا فيلوباتير مطران أبروشية الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاص، الدكتورة أمل جمال رئيس قطاع مناحي الحياة بمصر الخير، الشيخ عصام حسونة منسق بيت العائلة بالمنيا مع الأنبا فيلوباتير بالتناوب، والأستاذ مقار عمدة، منسق بيت العائلة المصرية بالمنيا.