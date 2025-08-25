قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: إغلاق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
بقائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية.. وأي رهان على إضعافها خاسر
لماذا شرعت الصلاة؟.. الأزهر للفتوى: فرضها الله ليكون عباده في صلة دائمة به
مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟
محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة
خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي
وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة
أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد
رئيس جامعة سوهاج: لا توجد خسائر أو إصابات بشرية بحريق سطح مبني مجمع المدرجات بالمقر القديم

سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه لا توجد اى إصابات بشرية أو خسائر ماديه إثر الحريق الذي نشب منذ قليل بلوحة كهرباء التكييف المركزي أعلى سطح مبني مجمع المدرجات بالمقر القديم للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة والذي توجه علي الفور لمكان نشوب الحريق انه تمت السيطرة عليه تمامًا، حيث يوضح التقرير المبدئي أن سبب الحريق ماس كهربائي.

بسبب إرتفاع درجات الحرارة، بمبنى المدرجات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال النعماني انه فور الإبلاغ والشعور بالحريق تم الاتصال بالحماية المدنية، والتي أحكمت السيطرة على الحريق علي وجه السرعة.

وأشاد بما بذله رجال الحماية المدنية، وتعاونهم في السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب، و تم إخماده بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

