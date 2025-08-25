رئيس جامعة سوهاج: لا توجد خسائر أو إصابات بشرية بحريق سطح مبني مجمع المدرجات بالمقر القديم

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه لا توجد اى إصابات بشرية أو خسائر ماديه إثر الحريق الذي نشب منذ قليل بلوحة كهرباء التكييف المركزي أعلى سطح مبني مجمع المدرجات بالمقر القديم للجامعة.

جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة والذي توجه علي الفور لمكان نشوب الحريق انه تمت السيطرة عليه تمامًا، حيث يوضح التقرير المبدئي أن سبب الحريق ماس كهربائي.

بسبب إرتفاع درجات الحرارة، بمبنى المدرجات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال النعماني انه فور الإبلاغ والشعور بالحريق تم الاتصال بالحماية المدنية، والتي أحكمت السيطرة على الحريق علي وجه السرعة.

وأشاد بما بذله رجال الحماية المدنية، وتعاونهم في السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب، و تم إخماده بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.