نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتوره عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، لبحث تعزيز دور الجامعة في خفض معدلات الولادات القيصرية ووفيات حديثي الولادة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تستهدف تنمية الأسرة المصرية وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال.

جامعة سوهاج

وأشاد الدكتور حسان النعماني بأهمية هذه المبادرة الرئاسية التي تهدف الى العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية ورفع الوعى، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، وتدريب الشباب كمقدّمي مشورة لأقرانهم وأسرهم.

وأضاف النعماني انه تم خلال اللقاء مناقشة عقد بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال من خلال نشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، حفاظاً على صحة الأمهات والأطفال.

كما يهدف البروتوكول لتقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن الولادات القيصريه، وتحسين الخصائص السكانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدات رعاية الأطفال المبتسرين (الحضانات).

وقال "النعماني" ان الجامعة تكثف جهودها الميدانية، من خلال قوافلها التنموية والطبية المتكاملة التي تنفذها ضمن مبادرة حياة كريمه للقرى الأولى بالرعاية، من خلال ندوات توعوية تُركز على الصحة الإنجابية وتقديم المشورة المتكاملة للمواطنين والتوعية المباشره بـالمشكلة السكانية وأهداف المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف العمل بهذه القوافل ضمن فعاليات التعاون.

وثمنت الدكتوره عبله الألفي التعاون المثمر مع جامعة سوهاج، مقدمه الشكر للدكتور حسان النعماني علي تعاونه ودعمه للمبادره، موضحة انه تم تشكيل لجنة موسعة تضم كافة الوزارات المعنية والجامعات، بهدف تكامل الأدوار وضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المدى، بالمجان، ويمكن طلب الجامعة الكبسولة الهرمونية، بالإضافة إلى تدريب كوادر.

ولفتت إلى انه يتم التوسع في تدريب القابلات والبدء ببرنامج البورد المصري للقبالة لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون مع المجلس الدولي للممرضات ICm، و إدخال هذا التخصص في مرحلة البكالوريوس لأول مرة في مصر، داعيه الطالبات للالتحاق به لما له من فرص تشغيلية متميزة.

حضر اللقاء الدكتور عمرو دويدار مدير مديرية الصحة بسوهاج، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور احمد كمال مدير المستشفي الجامعي، الدكتورة منى حافظ مدير المكتب الفني بمكتب نائب الوزير الدكتور احمد خيري مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب الوزير، الدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان.

وتم الاتفاق علي تنظيم ورشة عمل فنيه غدًا التاسعه صباحًا لمناقشة كل بنود التعاون وكيفية التحرك قدمًا بخريطة طريق واضحة لتحقيق اهداف التعاون المثمر.