بعد غرق 6 طالبات من سوهاج في شاطئ أبو تلات.. الراية الحمراء مازالت مرفوعة..وتشييع جثمان الطالب فارس ياسر

في مشهد مأساوي هزّ الشارع المصري، تحوّلت رحلة صيفية لطالبات أكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية إلى فاجعة إنسانية، بعدما شهد شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية حادثًا أليمًا أسفر عن مصرع ست فتيات من محافظة سوهاج وإصابة العشرات من زميلاتهن، الحادث الذي وقع أثناء رحلة طلابية ترفيهية أثار موجة حزن عميق بين الأهالي، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين .

وشيّع المئات من أهالي محافظة سوهاج، ظهر اليوم، جثمان الطالب فارس ياسر، أحد ضحايا حادث غرق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، إلى مثواه الأخير بمقابر الحواويش بالكوثر، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه.

أكاديمية وهمية تعمل دون ترخيص

تبيّن أن الأكاديمية تمارس نشاطها دون تراخيص رسمية، ورغم توقيف مديرة فرع سوهاج، فقد نظّمت الرحلة يوم 20 أغسطس في محاولة لطمأنة الأهالي وإظهار استمرار العمل، وهو ما انتهى بالفاجعة.

وجددت النيابة العامة اليوم حبس مديرة الفرع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح." اتهامات مباشرة بإدارة كيان تدريبي وهمي تسبب في إزهاق أرواح الطالبات.

وعقب الحادث، أغلقت السلطات جميع أفرع الأكاديمية، في ظل حالة من الغضب والحزن العارم الذي خيّم على محافظة سوهاج وأسر الضحايا.

أول رد من الأكاديمية

أصدرت الأكاديمية بيانًا أعلنت فيه غلق جميع فروعها لمدة 10 أيام حدادًا على الطالبات، وجاء نصه:

"تنويه هام.. يُعلن عن غلق جميع الفروع لمدة عشرة أيام حدادًا على المتوفيات."

متابعة من محافظ سوهاج

من جانبه، تابع اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، تداعيات الحادث، مكلّفًا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية للمصابين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة استخراج تصاريح الدفن بعد استكمال التحقيقات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج للتنسيق مع نظيره في الإسكندرية لمتابعة أوضاع المصابين والوفيات، وحصر الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتقديم المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكّل المحافظ غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وتقديم الدعم السريع لأسر الضحايا والمصابين.

واختتم اللواء عبدالفتاح سراج بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفي العامرية

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بزيارة المصابين بمستشفى العامرية العام بنطاق حي عامرية أول، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، جاء ذلك بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة،جاء ذلك في إطار متابعته الميدانية لحادث غرق شاطئ أبو تلات،



وخلال الزيارة، تفقد محافظ الإسكندرية غرف المصابين واطمأن على استقرار حالتهم الصحية، حيث أكد الفريق الطبي بالمستشفى أن جميع الحالات قد تعافت تماماً وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية اللازمة والاطمئنان على سلامتهم.

واستجاب محافظ الإسكندرية خلال جولته لشكوى طبية تقدم بها أحد المواطنين داخل المستشفى، ووجه الفرق الطبية والأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل الفوري معها وتقديم الرعاية اللازمة، مؤكداً أن خدمة المواطنين والتجاوب مع احتياجاتهم الصحية تأتي على رأس أولويات المحافظة.

أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلا

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب غرق عدد من الفتيات على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" أحد المسئولين حذر المصطافين من النزول بسبب ارتفاع الأمواج، لافتا إلى أن هذا المكان في شاطئ أبو تلات يحتاج صدادات بسبب وجود دوامات صعبة وتيارات شديدة حتى لو أنت سباح المياه تسحبك.

وأكد أن شاطئ أبو تلات من الأماكن التي يوجد فيها مشاكل كثيرة، ونتمنى دي تكون المشكلة الأخيرة ونتفادى تكرارها، موضحا أنه كل يوم نتكلم عن مصيبة أو كارثة، دول رايحين يتفسحوا ولا عندهم رحلة يرجعوا توابيت لأهاليهم.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، متسائلا: أيه حال أي أب أو أي أم، فين المشرفين على الرحلة وفين المنقذين على الشواطئ وعندك ناس متدربة ولا إيه عشان يتعاملوا مع مثل تلك الحالات.

وواصل: مش في تحذيرات وشارات حمراء ممنوع النزول، أكيد لو في تحذيرات وتنبيهات مكانش حصل اللي حصل ولكن السؤال فين المسئولين عن الشواطئ.



واختتم أن الغطاسين نزلوا بعد كده أنقذوا عدد تاني من البنات، لأن عدد الضحايا كان ممكن يزيد كمان وكمان، والغطاس أو المنقذ لو مكانش متدرب كويس ممكن يغرق هو واللي رايح ينقذه لأنه بيشده معاه.

استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني بعد غرق 6 طلاب

شهدت شواطئ القطاع الغربي والعجمي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، اضطرابًا ملحوظًا في حركة الأمواج وارتفاعًا في منسوب البحر، ما دفع إدارة الشواطئ إلى رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ الواقعة في نطاق العجمي والقطاع الغربي، في إشارة إلى حظر نزول البحر بشكل كامل حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن رفع الرايات الحمراء يأتي نتيجة التحذيرات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، مشددة على ضرورة التزام المصطافين بالتعليمات الصادرة عن فرق الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ، وعدم المخاطرة بالنزول إلى المياه في ظل هذه الظروف غير الآمنة.

وأكدت الإدارة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ورجال الإنقاذ، لمراقبة الأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح. كما ناشدت المواطنين التعاون مع رجال الإنقاذ والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة الإسكندرية سنويًا خلال فترات اضطراب الطقس لحماية رواد الشواطئ ومنع تكرار حوادث الغرق التي ترتفع معدلاتها في مثل هذه الظروف المناخي.