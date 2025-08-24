قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أول رد من أكاديمية سوهاج بعد مأساة غرق طالباتها بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية

شاطئ أبو تلات
شاطئ أبو تلات
نهلة الشربيني

شهدت محافظة سوهاج حالة من الحزن الشديد بعد وفاة 6 فتيات من أبناء المحافظة خلال رحلة بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، في حادث مأساوي أسفر عن مصرعهن وإصابة عدد آخر من طالبات إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 24 طالبة، فيما جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 حالات أخرى إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المتخصصة.

أول رد من الأكاديمية

أصدرت الأكاديمية بيانًا أعلنت فيه غلق جميع فروعها لمدة 10 أيام حدادًا على الطالبات، وجاء نصه:
"تنويه هام.. يُعلن عن غلق جميع الفروع لمدة عشرة أيام حدادًا على المتوفيات."

متابعة رسمية

من جانبه، تابع اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تداعيات الحادث عن كثب، موضحًا أن الضحايا جميعًا من أبناء المحافظة، ضمن رحلة تابعة للأكاديمية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية المقدمة للمصابات، والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع نظيره في الإسكندرية لمتابعة الحالات المصابة والوفيات، وحصرها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وشكّل المحافظ غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الحادث أولًا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وتقديم كل سبل الدعم لأسر الضحايا والمصابين بشكل عاجل.

وفي ختام بيانه، قدّم محافظ سوهاج خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

محافظة سوهاج محافظة الإسكندرية طالبات سوهاج شاطئ أبو تلات

