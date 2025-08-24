قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
غرفة سوهاج التجارية: تطبيق مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع شعبة الجزارة

خالد أبو الوفا
خالد أبو الوفا
ولاء عبد الكريم

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا موسعًا مع شعبة الجزارة بالغرفة، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة وخفض أسعار اللحوم داخل المحافظة.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شارك في الاجتماع كل من:  حشمت الجندي عضو مجلس إدارة الغرفة، و أحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة، و مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، و مؤمن حامد رئيس شعبة الجزارة.

وأكد النائب خالد أبو الوفا أن الغرفة التجارية بسوهاج ستكون في مقدمة الداعمين لهذه المبادرة الوطنية، قائلاً:

"نعمل بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبتعاون وثيق مع شعبة الجزارة لتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة في أسعار اللحوم، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن السوهاجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء."

وأضاف أن الغرفة ستتابع بشكل دوري التزام التجار بتطبيق التخفيضات، مع التوسع في توفير السلع المخفضة في جميع المراكز، مؤكداً أن الغرفة تمثل بيت التاجر وشريك المواطن في الوقت نفسه.

وأشار أبو الوفا إلى أن الفترة الحالية تشهد فرصة حقيقية لتحقيق استقرار في الأسواق بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يستوجب أن يلمس المواطن مباشرة أثر هذا التراجع على أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، شدد مؤمن حامد رئيس شعبة الجزارة، على التزام الجزارين في سوهاج بخفض أسعار اللحوم والتعاون مع الغرفة لتوفير منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكداً أن الشعبة على استعداد كامل لتوسيع المشاركة في المبادرة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة العمل التي وضعها الاتحاد العام للغرف التجارية استجابة لتكليفات رئيس الوزراء، حيث بدأت بالفعل عدة محافظات في تطبيق تخفيضات على السلع، إلى جانب إطلاق الأوكازيون الصيفي مبكراً بمشاركة آلاف المحال التجارية، لتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%.

وشهد الاجتماع بحث عدد من التحديات التي تواجه الجزارين داخل السلخانات، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالقطاع، حيث تم الاتفاق على حلول فعّالة تسهم في تيسير عمل الجزارين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

