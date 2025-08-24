الغرفة التجارية بالقليوبية تناقش استعدادات إنشاء معارض "أهلا مدارس" 2025

عقدت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا، للاستعداد لإقامة معارض أهلا مدارس 2025.

وتناول الاجتماع مُناقشات حول أهمية وجود خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض، فضلًا عن أهمية الجودة العالية وكتابة السعر قبل وبعد الخصم لتلبية احتياجات المواطنين الدراسية.

ويأتي إنشاء المعارض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.



