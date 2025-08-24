66 مليون دولار.. مصر ثالث أكبر مُصدّر عالمي للبصل المجفف عالميا في 2024

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر واصلت تعزيز مكانتها العالمية في تصدير البصل المجفف خلال عام 2024، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا بحصة سوقية بلغت 12% من إجمالي الصادرات العالمية.

وسجلت الصادرات المصرية من البصل المجفف بمختلف أنواعه – كامل، مقطع، شرائح، مسحوق أو مكسر – ما قيمته 66 مليون دولار وبكمية بلغت 22 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من البصل المجفف شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة نحو 10%، وفي الكميات 8%، فيما سجلت الصادرات زيادة كبيرة في القيمة بين عامي 2023 و2024 بنسبة 37%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس أن ألمانيا تصدرت قائمة أكبر خمس أسواق استوردت البصل المجفف من مصر خلال عام 2024 بقيمة 14 مليون دولار تمثل 22% من إجمالي الصادرات، تلتها هولندا بقيمة 12 مليون دولار بنسبة 17%، ثم اليابان بـ 7 ملايين دولار بنسبة 11%، والولايات المتحدة بـ 6 ملايين دولار بنسبة 9%، وإندونيسيا بـ 6 ملايين دولار بنسبة 9%. وتشكل هذه الأسواق الخمسة نحو 69% من إجمالي صادرات مصر من البصل المجفف.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الأداء المتميز للصادرات المصرية من البصل المجفف يعكس الثقة المتنامية في جودة وتنافسية المنتجات الزراعية المصرية المُعالجة، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في أسواق دولية واعدة، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة عائدات قطاع الصناعات الغذائية



