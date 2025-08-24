قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

66 مليون دولار.. مصر ثالث أكبر مُصدّر عالمي للبصل المجفف عالميا في 2024

بصل مخفف
بصل مخفف
ولاء عبد الكريم

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر واصلت تعزيز مكانتها العالمية في تصدير البصل المجفف خلال عام 2024، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا بحصة سوقية بلغت 12% من إجمالي الصادرات العالمية.

 وسجلت الصادرات المصرية من البصل المجفف بمختلف أنواعه – كامل، مقطع، شرائح، مسحوق أو مكسر – ما قيمته 66 مليون دولار وبكمية بلغت 22 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من البصل المجفف شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة نحو 10%، وفي الكميات 8%، فيما سجلت الصادرات زيادة كبيرة في القيمة بين عامي 2023 و2024 بنسبة 37%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس أن ألمانيا تصدرت قائمة أكبر خمس أسواق استوردت البصل المجفف من مصر خلال عام 2024 بقيمة 14 مليون دولار تمثل 22% من إجمالي الصادرات، تلتها هولندا بقيمة 12 مليون دولار بنسبة 17%، ثم اليابان بـ 7 ملايين دولار بنسبة 11%، والولايات المتحدة بـ 6 ملايين دولار بنسبة 9%، وإندونيسيا بـ 6 ملايين دولار بنسبة 9%. وتشكل هذه الأسواق الخمسة نحو 69% من إجمالي صادرات مصر من البصل المجفف.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الأداء المتميز للصادرات المصرية من البصل المجفف يعكس الثقة المتنامية في جودة وتنافسية المنتجات الزراعية المصرية المُعالجة، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في أسواق دولية واعدة، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة عائدات قطاع الصناعات الغذائية


 

المجلس التصديري للصناعات الغذائية البصل المجفف الصادرات المنتجات الزراعية الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

جولة محافظ أسوان

ضبط 74 كجم من حلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

محافظ الغربية

للمرة الثانية.. محافظ الغربية يُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 223 درجة

ارشيفية

مصرع شخص غرقا بمياه النيل وإنقاذ الدقهلية يعثر على جثته |تفاصيل

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد