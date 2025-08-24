قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإسكان: الأفضلية للمنتج المحلي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اجتماعاً لمتابعة موقف تلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية
اجتماعاً لمتابعة موقف تلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية
آية الجارحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،  بحضور اللواء  حسام بدران، رئيس القطاع الفني بالهيئة العربية للتصنيع، وممثلي الشركات والمصانع التابعة للهيئة، وقيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.


وأكد إسماعيل توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعات، ولا سيما المهمات الكهروميكانيكية في مجال تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وإعطاء ألأفضلية للمنتج المحلى.

شركات الهيئة العربية للتصنيع


وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان ومصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخططة مستقبلاً، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب المكون المحلي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها بشكل فورى، مما يخفض الفاتورة الاستيرادية في ظل التحديات العالمية الراهنة. 

احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وتم استعراض احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان للمهمات الكهروميكانيكية بأنواعها ومواصفاتها المختلفة المطلوبة خلال الـ5 سنوات القادمة، و منها الطلمبات بمختلف أنواعها وقدراتها، والمولدات والمحولات والأغشية والعدادات وأجهزة القياس، وسيارات الكسح وغيرها من المعدات.

وأبدى اللواء حسام بدران، الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون مع وزارة الإسكان، موجهاً الشكر للوزارة لإعطاء المجال لتشجيع الأفضلية للصناعة المحلية ومعبراً عن أتم الاستعداد بمختلف المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهمات الكهروميكانيكية، من خلال وضع خطة سنوية للتصنيع على مدار الـ5 سنوات القادمة، كما تم استعراض قدرات الهيئة ومصانعها التابعة في صناعة وتجهيز السيارات بأنواعها المستخدمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك القدرة الإنتاجية لتصنيع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي الهيئة العربية للتصنيع توفير الاحتياجات وفقاً للخطة السنوية المقترحة من الجهات التابعة للوزارة، وإمكانية تحقيقها من خلال العمل على توفيق المواصفات الفنية التي يتم طرحها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وما يتم إنتاجه فعلياً بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، موجهاً بتشكيل مجموعات عمل تضم قيادات قطاع المرافق ومن الجهات التابعة للوزارة للتنسيق مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع حتى يتسنى تلبية احتياجات الوزارة من المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة، وعقد اجتماع متابعة دوري شهري لاستعراض ومناقشة المستجدات ونتائج التطبيقات التي تمت وتذليل كافة العقبات التي تعيق تنفيذها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى إمكانية استغلال القدرات الإنتاجية للهيئة في مجال توليد الطاقة المتجددة، موجهاً بتطبيق نماذج بمحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر ومحافظة الإسكندرية لدراسة استغلال المسطحات المتاحة بتلك المحطات لتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، ومن ثم تعميم التجربة بكافة محطات جمهورية مصر العربية.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتوجيه الشكر لممثلي المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع على مجهوداتهم في تلبية الاحتياجات من المهمات الكهروميكانيكية، مؤكداً دور الهيئة الفعَّال لتوطين الصناعة والعمل الدؤوب على البحث والتطوير، لزيادة نسبة المكون المحلي لمختلف المهمات وإنتاجها بأسعار تنافسية مما يسهم في توفير العملة الأجنبية.

الإسكان المجتمعات العمرانية الكهروميكانيكية مياه الشرب الصرف الصحي وزارة الإسكان

