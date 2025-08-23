وزير الإسكان ومحافظ مطروح يختتمان جولتهما بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جولتهما اليوم بتفقد تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمرسى مطروح بطاقة 30 ألف م3 يومياً، قابلة للوصول إلى 60 ألف م3/يوم بتقنية المعالجة الثلاثية بخلاف المرحلة القائمة من المحطة، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ ومطروح إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع، والذي يشمل توسعات محطة المعالجة الرئيسية، وتنفيذ 3 محطات رفع "محطتين رئيسيتين + محطة فرعية"، وخط سيب بطول 11 كم وخطوط طرد بطول 10.2كم، وشبكات انحدار بطول 82.4 كم.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى خدمة حوالي 120 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح، بجانب الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا إلى الموقع المقترح لإقامة مشروعات الاستثمار الزراعى بمساحة 2140 فدانا "الغابة الشجرية".