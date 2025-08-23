قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع .. حوار
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ مطروح يختتمان جولتهما بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جولتهما اليوم بتفقد تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمرسى مطروح بطاقة 30 ألف م3 يومياً، قابلة للوصول إلى 60 ألف م3/يوم بتقنية المعالجة الثلاثية بخلاف المرحلة القائمة من المحطة، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ ومطروح إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع، والذي يشمل توسعات محطة المعالجة الرئيسية، وتنفيذ 3 محطات رفع "محطتين رئيسيتين + محطة فرعية"، وخط سيب بطول 11 كم وخطوط طرد بطول 10.2كم، وشبكات انحدار بطول 82.4 كم.

أهداف المشروع 

ويهدف المشروع إلى خدمة حوالي 120 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح، بجانب الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا إلى الموقع المقترح لإقامة مشروعات الاستثمار الزراعى بمساحة 2140 فدانا "الغابة الشجرية".

وزير الإسكان محافظ ومطروح معالجة الصرف الصحي مرسى مطروح مشروعات الاستثمار الزراعى المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

بالصور

مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار

مروة الجندي
مروة الجندي
مروة الجندي

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد