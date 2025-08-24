قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق والخدمات بمدينة قنا الجديدة

جانب من الانشاءات
جانب من الانشاءات
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية والخدمات المتنوعة بمدينة قنا الجديدة، وأعمال المرافق للأراضي بتوسعات المدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات.


وشدد وزير الإسكان على دفع العمل  بمشروعي مدرستين تعليم أساسي بسعة إجمالية 75 فصلاً ومركز شباب نموذجي على مساحة 15 فدانا، و ٢٨ عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومبنى حضانة وسوق تجارية، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، ومواصلة الجولات الميدانية لتذليل أي عقبات.
وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مدرسة تعليم أساسى نموذج 33 فصلا بمركز خدمات منطقة 4 بالحي السكني الثاني، وكذا تنفيذ مدرسة تعليم أساسى نموذج 42 فصلا بمنطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثالث بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذا تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز.
كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال الأسفلت بالمنطقة السياحية والترفيهية بالحى السكني الرابع، وشدد على الشركات المنفذة ضرورة زيادة نسب معدلات التنفيذ وجودة المواصفات القياسية.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، ومرافقوه، أعمال تنفيذ مرافق (مياه - شرب - صرف - رى - طرق "فرمة") فى المرحلة الأولى بالامتداد الشرقي للمدينة، وكذا أعمال تنسيق الموقع لـ٢٨ عمارة ومبنى الحضانة والسوق التجارية بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية.
وفي الإطار نفسه، تابع المهندس ياسر عبدالله رمضان، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة مشروع إنشاء مركز شباب متكامل بمساحة 15 فدانا بمركز خدمات الحي السكني الأول بالمدينة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 97%.
وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، أن مركز الشباب يضم عددًا من المباني تشمل: مبنى متعدد الأغراض ويحتوي على: قاعة مؤتمرات، وصالة متعددة الأغراض، وصالات انتظار وصالونات استقبال، جيم – سونا – بخار – غرف تغيير ملابس – مكاتب إدارية – غرف أنشطة ثقافية – غرف إدارية – مطعم – كافتيريا – صالة بلياردو – صالة تنس طاولة – كافيتريا – مخازن.
وأضاف: يضم المركز منطقة حمامات السباحة وملحقاتها وتشمل: حمام سباحة أوليمبي - حمام غطس أوليمبي بارتفاع حتى 10 أمتار - حمام سباحة للأطفال - مبنى مدرجات، وحدات تغيير ملابس، غرف ألعاب قوى، غرف لياقة بدنية، مخازن، حمامات ودورات مياه.

ونوَّه عن أن المركز يضم منطقة ملاعب كرة القدم وملحقاتها وهي: ملعب كرة قدم كبير، ومدرجات، وغرفة إذاعة، قاعة مؤتمرات وصحافة، غرف تغيير ملابس، وحدة طبية، مدخل سيارة إسعاف، غرفة حكام، غرف لياقة بدنية، غرف إدارية، مخازن، حمامات ودورات مياه.

كما يضم المركز مسجداً، وملاعب أخرى بملحقاتها تشمل ملعبي تنس وملعب ثلاثي، وملعب كرة قدم خماسي، ومبنى المحال التجارية، ومبنى غرف الكهرباء، ومبنى تغيير الملابس، و8 دورات مياه، ومنافذ خدمة، بجانب غرف الأمن والمداخل.

وأكد المهندس ياسر عبدالله رمضان، أن المشروع يُعد صرحًا رياضيًا وثقافيًا متكاملًا يخدم أهالي مدينة قنا الجديدة والمناطق المحيطة، ويعزز من دور المدينة كمركز حضري متكامل الخدمات، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية تسير وفق أعلى معايير الجودة، وسيتم الافتتاح قريباً.

