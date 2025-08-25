الرسم الحر للمقتنيات ورشة بـ متحف سوهاج القومي

نظّم قسم العلاقات العامة بالتعاون مع القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي "ورشة الرسم الحر لبعض مقتنيات المتحف " وذلك بمشاركة مجموعة من طلاب وخريجى الجامعات الموهوبين.

قالت إدارة متحف سوهاج القومي ، أننا ننظم عدة فاعليات ثقافية لنشر الوعي التاريخي والحضاري ،وإثراء الفكر وربط المجتمع بتاريخة العريق عبر تنظيم ندوات وورش عمل.

متحف سوهاج القومي



يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.