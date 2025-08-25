قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة "عبلة الألفي"

سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان لمحافظة سوهاج والوفد المرفق لها.

وذلك لبحث عدد من الملفات الصحية ومتابعة سير العمل بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والنائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات المديرية.

ورحب محافظ سوهاج بنائب وزير الصحة، مشيداً بجهود الوزارة في دعم وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج.

ولفت إلى أن القطاع الصحي يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية التي تولي أولوية قصوى للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصحية الجديدة، ودعم المستشفيات القائمة بالأجهزة الطبية والكوادر البشرية.

بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة لأبناء سوهاج، خاصة في القرى والمناطق البعيدة.

من جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن شكرها لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال والتعاون المستمر، مؤكدة أن الوزارة حريصة على دعم مستشفيات سوهاج وتطوير الخدمات الطبية بالمراكز والوحدات الصحية.

وتنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية، والمبادرات التوعوية، وفي مقدمتها مبادرة “طفولتها حقها” الخاصة بالتوعية بمخاطر الزواج المبكر.

ومبادرة “بداية آمنة” للتوعية بأهمية الولادة الطبيعية للمرأة والطفل، إلى جانب مبادرة “أسرة قوية” للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين المحافظة والوزارة لتنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي بسوهاج، والتوسع في إنشاء وتحديث المستشفيات والوحدات الصحية، مع التركيز على دعم برامج تنمية الأسرة المصرية والرعاية الأولية والوقائية.

الجدير بالذكر أن برنامج زيارة نائب وزير الصحة لسوهاج يستمر على مدار يومين متتاليين للمشاركة في لقاء مجتمعي بمجلس مدينة أخميم تحت عنوان “ تنمية الأسرة المصرية وحقوق أطفالنا ”.

وتفقد أقسام النساء والتوليد وحديثي الولادة بمستشفى طهطا المركزي، ومستشفى سوهاج العام، كذلك عقد اجتماع مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية لمناقشة دعم الولادة الطبيعية.

وتخفيض الولادات القيصرية، وايضا عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، فضلا عن اجتماعات مديرية الصحة ولقاء مسئولي إدارات اخميم والمنشاة والبلينا، وعرض مؤشرات القيصريات ووفيات حديثي الولادة وعمل خطة تنفيذية بالمخرجات.

