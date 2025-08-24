قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
محافظات

محافظ سوهاج يواصل متابعة تداعيات حادث غرق الطالبات بالإسكندرية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار متابعته لتداعيات حادث غرق عدد من الطلبة والطالبات من أبناء محافظة سوهاج بشاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، يواصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج متابعة الموقف الحالي.

والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع آثار الحادث والإجراءات المتخذة لإنهاء إجراءات المتوفين وسرعة عودة المصابين والناجين لى ذويهم.

محافظة سوهاج

وأوضح "سراج" أن مؤسسة مصر الخير تكفلت بكامل مصاريف نقل ودفن الجثامين، فيما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة، واستعجال الإجراءات المطلوبة لذلك.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بالمحافظة تتابعان الحالات التي مازالت تتلقى العلاج، للاطمئنان على تطوراتها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت إلى أنه فور تحسن حالات المصابين واستقرارها سيتم نقلهم إلى سوهاج من خلال سيارات الإسعاف المجهزة مجانا.

وأكد محافظ سوهاج استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وتقديم كامل الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق طلاب

