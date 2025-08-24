محافظ سوهاج يواصل متابعة تداعيات حادث غرق الطالبات بالإسكندرية

في إطار متابعته لتداعيات حادث غرق عدد من الطلبة والطالبات من أبناء محافظة سوهاج بشاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، يواصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج متابعة الموقف الحالي.

والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع آثار الحادث والإجراءات المتخذة لإنهاء إجراءات المتوفين وسرعة عودة المصابين والناجين لى ذويهم.

محافظة سوهاج

وأوضح "سراج" أن مؤسسة مصر الخير تكفلت بكامل مصاريف نقل ودفن الجثامين، فيما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة، واستعجال الإجراءات المطلوبة لذلك.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بالمحافظة تتابعان الحالات التي مازالت تتلقى العلاج، للاطمئنان على تطوراتها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت إلى أنه فور تحسن حالات المصابين واستقرارها سيتم نقلهم إلى سوهاج من خلال سيارات الإسعاف المجهزة مجانا.

وأكد محافظ سوهاج استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وتقديم كامل الدعم لأسر الضحايا والمصابين.